« Youssou Ndour et moi, nous sommes plus grands que l’État » :El Hadji Diouf crée la polémique

La sortie d’El Hadji Diouf a provoqué une onde de choc bien au-delà du cadre musical. Invité sur scène lors d’un concert de Youssou Ndour, l’ancien international sénégalais a transformé ce moment festif en tribune politique et symbolique, livrant un discours frontal à l’endroit de l’État.

Devant un public acquis à la cause de l’artiste, l’ex-Lion a dénoncé ce qu’il perçoit comme des pressions répétées visant Youssou Ndour, figure majeure de la culture sénégalaise. Dans un ton volontairement provocateur, El Hadji Diouf a revendiqué le rôle historique joué par certaines icônes sportives et culturelles dans le rayonnement du Sénégal à l’international.

« Je vais dire ce que personne n’a osé dire. Youssou Ndour et moi, nous sommes plus grands que l’État. Quand nous avons commencé à travailler pour le Sénégal, il n’y avait personne. Nous avons porté l’image du Sénégal là où personne n’avait réussi à le faire auparavant », a-t-il lancé, sous les ovations.

À travers cette déclaration, l’ancien attaquant a voulu rappeler que bien avant les institutions et les stratégies officielles, des artistes et des sportifs ont, selon lui, incarné le pays sur la scène mondiale, parfois au prix de lourds sacrifices personnels. Une contribution qu’il juge insuffisamment reconnue aujourd’hui.

Clôturant son intervention, El Hadji Diouf a appelé à la protection morale de Youssou Ndour, exhortant les autorités et l’opinion publique à lui garantir « beaucoup de paix ». Pour lui, l’engagement artistique et patriotique du leader du Super Étoile dépasse les contingences politiques et mérite respect et considération.