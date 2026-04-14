Sindia, commune abandonnée par l’État ( Par Le Thie Pastef Sindia)

Je parle aujourd’hui avec la voix d’un militant convaincu, membre de Pastef, un parti pour lequel j’ai quitté la société civile afin de m’engager pleinement. Je le dis sans détour : je n’arrêterai la politique que le jour où je serai déçu par mon leader Ousmane Sonko. Mais jusqu’à ce jour, je continuerai à porter haut la vérité et la dignité de mon peuple.

La situation de la commune de Sindia n’est plus un secret pour personne, et encore moins pour l’État du Sénégal. Ici, la population est exploitée injustement. Nos usines et nos infrastructures imposent aux travailleurs des journées de 12 heures, pour des salaires misérables. Ce n’est pas une rumeur, c’est une réalité quotidienne que chacun connaît.

Et pourtant, au sein de Pastef Sindia, nous avons des responsables diplômés, compétents, incontestables. Mais aucune nomination ne leur est accordée. La logique voudrait que, à compétence égale, nos dirigeants privilégient les membres du parti au pouvoir. Or, cette logique est bafouée.

Nous sommes en 2026. Pastef est au pouvoir. Mais dans notre commune, les usines continuent de broyer des vies humaines, 12 heures par jour, pour des salaires indignes. L’État ferme les yeux, et Sindia reste abandonnée.

Je refuse le silence. Je refuse la résignation. Je refuse que Sindia soit une terre d’exploitation et d’injustice. Nous exigeons que l’État assume ses responsabilités, que nos travailleurs soient respectés, et que nos compétences locales soient reconnues. Sindia mérite dignité, justice et avenir.