L’Art de l’Écoute : Un Outil de Réconciliation Territoriale (Par Doyen Ismaila MBAYE)

Ecouter exige patience et attention. Au lieu de réagir à chaud, il faut rester concentré pour comprendre l’interlocuteur. Si celui-ci est en colère, rester calme et le laisser exprimer ses doléances sans l’interrompre. Encouragez le à exprimer ses sentiments en faisant preuve de disponibilité et de courtoisie. Faites des hochements de tête pour apprécier. Dire parfois” je vous en prie continuez”.Avez vous quelque chose à ajouter?

Cela fait du bien de se sentir écouté, c’est réconfortant. Ainsi l’interlocuteur devient plus confiant et plus enclin à réfléchir avec vous.

Afin de réussir une négociation, il faut d’abord créer un climat favorable. Désamorcer la colère, la peur et les soupçons de votre interlocuteur. Il s’attend à vous voir attaquer et résister. Faites le contraire : écoutez le, reconnaissez son point de vue, abondez dans son sens , chaque fois que c’est possible. Transformez l’adversaire en partenaire. Il faut être deux pour se brouiller, mais un seul suffit pour tenter de démêler une situation embrouillée. Savoir transformer un affrontement, en un moment de résolution de probléme. Communication. Négociations avec des gens difficiles.