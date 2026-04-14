Crise globale, résilience locale : comment le Sénégal tient tête à la tempête conjoncturelle ? (Par Dr. Seydina Oumar Seye)

Alors que la fermeture du détroit d’Ormuz provoque un choc énergétique mondial sans précédent, le Sénégal, à l’instar de toutes les nations vulnérables, subit de plein fouet les contrecoups de l’inflation importée et des tensions géopolitiques. Pourtant, contrairement aux idées reçues, le pays ne subit pas passivement la crise. À travers une série de décisions structurelles et une mobilisation collective encore timide mais nécessaire, l’État sénégalais active des boucliers sociaux et énergétiques. Retour sur une stratégie de survie en terrain miné.

Un contexte mondial : le monde sous tension

Les réunions du printemps 2026 du FMI et de la Banque mondiale à Washington sont alarmistes. Tous les regards sont tournés vers le Moyen-Orient. La fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial, a mécaniquement propulsé les prix du brut bien au-delà des 100 dollars, atteignant localement des pics estimés à 115 dollars le baril. Le Premier ministre Ousmane Sonko a rappelé que le budget national avait été construit sur une base de 62 dollars. L’écart est abyssal.

Cette configuration mondiale plonge tous les États dans une incertitude multiforme. Au Sénégal, la facture énergétique s’alourdit, les chaînes de valeur mondiales sont désorganisées et les perspectives de croissance mondiale sont revues à la baisse par les institutions de Bretton Woods. C’est dans ce décor apocalyptique que le gouvernement sénégalais tente de maintenir le cap.

1.⁠ ⁠Protéger le pouvoir d’achat des sénégalais : Les leviers activés

Jusqu’ici, le consommateur sénégalais a été relativement épargné par le pire de l’inflation. Cette protection n’est pas le fruit du hasard, mais de décisions fortes prises dès l’automne 2025.

En décembre 2025, alors que la pression montait déjà, le gouvernement a acté une baisse significative des prix à la pompe. Le supercarburant est passé de 990 FCFA à 920 FCFA, et le gasoil de 755 FCFA à 680 FCFA. Parallèlement, pour alléger la facture des ménages, une réduction de 10 % des tarifs de l’électricité a été annoncée.

Ces mesures, bien que coûteuses pour les finances publiques, ont joué le rôle d’amortisseur social immédiat. Elles montrent que la priorité du régime est de maintenir la paix sociale et le pouvoir d’achat, quitte à rationaliser drastiquement les dépenses de l’État.

2.⁠ ⁠Amortir le choc : La stratégie de sobriété administrative

Face à l’alerte du ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, sur la flambée imminente des prix de l’énergie, le gouvernement ne s’est pas contenté de subventions. Il a donné l’exemple en matière de rigueur budgétaire.

A la suite des instructions du Président de la République, Ousmane Sonko a annoncé la suspension de tous les voyages à l’étranger non essentiels des ministres et hauts fonctionnaires. Les visites prévues au Niger, en Espagne et en France ont été annulées. L’objectif est clair : libérer des marges de manœuvre budgétaires pour absorber le surcoût du carburant importé.

Le gouvernement utilise le Fonds spécial de soutien au secteur de l’énergie (FSE) comme variable d’ajustement. Selon Assane Ndir, administrateur du FSE, les stocks sont suffisants pour éviter toute pénurie dans les mois à venir, grâce à une planification rigoureuse et à la collaboration avec la Société africaine de raffinage (SAR).

3.⁠ ⁠La grande question : La soutenabilité à long terme

La question brûle toutes les lèvres : si la guerre au Moyen-Orient perdure, le Sénégal peut-il continuer à maintenir des prix abordables ?

La réponse est nuancée. Le ministre des Finances, Cheikh Diba, négocie actuellement un nouveau programme avec le FMI. Le point de blocage majeur réside précisément dans les projections de croissance et la gestion de la dette. Les institutions financières internationales poussent à la restructuration, tandis que Dakar défend un cadrage macroéconomique plus optimiste.

Toutefois, le gouvernement prépare les esprits à une “période extrêmement difficile”. L’effort ne peut plus être uniquement étatique. Il nécessite une adhésion solidaire de tous les Sénégalais : agents de l’État, syndicats (actuellement en négociation sur le protocole d’accord), et secteur privé. La suspension des missions à l’étranger n’est que le début d’un vaste plan de sobriété administrative et citoyenne.

4.⁠ ⁠Le pétrole sénégalais : Une opportunité à structurer

Le Sénégal est désormais officiellement un pays producteur de pétrole grâce au champ de Sangomar. Les prévisions de production pour 2026 ont été revues à la hausse, atteignant 31,6 millions de barils. En mars 2026, trois cargaisons ont déjà été expédiées.

Cependant, être producteur ne signifie pas être automatiquement autosuffisant. Le brut sénégalais est aujourd’hui vendu sur le marché international pour équilibrer la balance commerciale et rembourser les investissements. Le véritable levier de souveraineté se situe dans le gaz.

Le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) monte en puissance. L’enjeu pour le gouvernement est de basculer rapidement la production d’électricité du fioul lourd vers le gaz naturel. Le ministre de l’Énergie, Birame Soulèye Diop, travaille à la construction de centrales à gaz (comme à Gandon) pour stabiliser le réseau électrique et réduire durablement le coût du kWh, actuellement trop élevé pour les ménages (entre 82 et 159 FCFA).

5.⁠ ⁠La transition énergétique au défi du réalisme

L’expert Adama Boye met en garde dans une analyse récente : le Sénégal a besoin de mieux de solaire, pas de plus de solaire. Si les capacités renouvelables augmentent, le réseau électrique souffre encore de pertes techniques colossales (près de 19 %) et d’un manque criant de solutions de stockage (comme le projet de Diass, coûtant 36 millions d’euros).

Pour éviter une hausse vertigineuse des prix de l’électricité, le gouvernement doit donc accélérer la transition fuel-gaz, tout en imposant le stockage pour tout nouveau projet solaire. L’exemplarité de l’État passe aussi par la modernisation du réseau et la réduction des pertes.

Conclusion : L’union sacrée pour la résilience

Face à l’incertitude globale, le Sénégal a démontré une capacité de réaction rapide : baisse des taxes, gel des dépenses somptuaires de l’État, et dialogue social permanent (rencontre avec le G7 sur la fonction publique, consultation des pêcheurs industriels).

Mais l’équation économique reste impitoyable. L’effort collectif est la clé de voûte de ce mandat. Si le gouvernement montre l’exemple en suspendant ses voyages et en négociant âprement avec le FMI, il appartient désormais aux Sénégalais d’internaliser cette réalité : la gratuité n’existe pas dans un monde en guerre. La solidarité nationale, l’acceptation des réformes structurelles (y compris la vérité sur les prix de l’énergie à terme) et le soutien à la production locale (comme le montre la régulation du marché de l’oignon par l’ARM) sont les seules armes face à la tourmente.

Le régime actuel à travers la Vision Sénégal 2050 du Président Bassirou Diomaye Faye ne peut pas conjurer la géopolitique, mais il peut en amortir les chocs. C’est à ce prix que le Sénégal traversera le cyclone.

Dr. Seydina Oumar Seye.