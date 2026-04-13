Affaire des 18 supporters sénégalais : La Cour d’appel confirme les peines malgré un dossier vide

La cour d’appel de Rabat a tranché. Jugés en appel depuis ce lundi, les 18 supporters sénégalais arrêtés à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 ont vu leurs peines confirmées, à l’issue d’une audience marquée par l’absence d’éléments de preuve présentés par le parquet.

Dans sa décision, la juridiction marocaine a validé le jugement rendu en première instance le 19 février dernier, qui condamnait les prévenus à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour « hooliganisme ». Une décision qui intervient alors même que le ministère public avait requis un alourdissement des sanctions, allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

Parmi les condamnés, trois supporters, Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade, arriveront au terme de leur peine de trois mois dès ce samedi et devraient, de ce fait, recouvrer la liberté.

Tout au long de la procédure, les 18 accusés ont maintenu leur ligne de défense, niant toute implication dans les violences. Devant la cour, ils ont soutenu avoir pénétré sur la pelouse du stade dans un contexte de panique, évoquant un mouvement de foule et des tentatives d’échapper à des jets de projectiles et crachats, plutôt qu’une quelconque volonté de contester des décisions arbitrales.

Fait notable dans ce dossier : le parquet, qui avait initialement évoqué l’existence de preuves, notamment des images vidéo, n’a finalement produit aucun élément matériel au cours de l’audience. Une absence qui n’a toutefois pas infléchi la position de la cour.