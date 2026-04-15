Louga :Les huit chauffeurs grévistes de Dahra condamnés à un mois ferme

Le tribunal de grande instance de Louga a condamné ce matin les huit chauffeurs grévistes de Dahra à un mois ferme et une amende de 50.000frs à chacun.

Les prévenus son poursuivis pour destruction de bien appartenant à autrui, association de malfaiteurs et trouble à l’ordre public.

Pour rappel les mis en cause ont été arrêtés le Mardi 7 Avril dernier à Dahra.Etant grévistes ils empêchaient leurs collègues non-grévistes de transporter des passagers à Dakar .Pire encore ils sont accusés d’avoir caillassé le pare -brise d’un « War gainde » avec à bord des passagers à destination de Dakar

Alertés les gendarmes de la brigade de Dahra sous la houlette de l’adjudant-chef Séne se sont transportés sur les lieux .Les huit partisans de la grève ont été interpellés et placés en garde à vue . Ils ont été déférés le vendredi 10 Avril 2026 au parquet de Louga pour destruction de biens , mise en danger de la vie d’autrui entrave à la libre circulation des personnes .