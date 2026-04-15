Somisen : le salaire de Ngagne Demba Touré révélé

Dans un souci de transparence imposé par l’Acte uniforme de l’Ohada, la Société des Mines du Sénégal (Somisen SA) a rendu public l’état des rémunérations de son top management pour l’exercice écoulé. Le document, signé le 6 février, lève le voile sur les salaires des cadres les mieux rémunérés de la structure.

Au total, chiffre Le Quotidien dans son édition de ce mercredi 15 avril, l’enveloppe brute allouée aux cinq plus hauts responsables s’élève à 107 364 456 FCFA. En tête de ce classement figure le Directeur général, Ngagne Demba Touré, dont la rémunération annuelle atteint 30 370 073 FCFA, soit environ 2,5 millions de francs CFA par mois, représentant près de 28 % de la masse salariale de ce « Top 5 ».

Derrière lui, les autres membres de la direction affichent des salaires annuels bruts compris entre 15 et 21 millions. L’ex-directeur administratif et financier perçoit 21 551 092 FCFA, suivi du conseiller technique avec 20 993 611 FCFA. L’assistante du Directeur général émarge à 18 609 180 FCFA, tandis que le directeur du portefeuille et des partenariats ferme la marche avec 15 840 500 FCFA, complète le quotidien du groupe Avenir Communication.