Musique – Wally Seck, par ic, c’est “ON IT”!

Le Prince des Faramareen, Wally Ballago Seck, dévoile son nouveau projet d’envergure intitulé « ON IT », une expérience musicale et visuelle qui marque un tournant majeur dans sa carrière. Accompagné d’une équipe de choc, l’artiste propose un show impeccable où la musique, la danse et la lumière s’entremêlent pour créer une atmosphère électrique.

Sur la scène du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, Wally Seck impose son style, savant mélange de tradition et de modernité, à travers des titres comme « Nakupenda », « Je t’aime » ou encore « Célibataire ». Les danseurs font preuve d’une précision remarquable, l’orchestre affiche une solidité à toute épreuve et la scénographie lumineuse, travaillée avec intelligence, offre un spectacle phénoménal.

Mais « ON IT » est bien plus qu’un simple concert ; c’est une expérience globale qui ambitionne d’élever les standards de la musique sénégalaise. Née dans les rues de Belgique, cette vision est portée par le « frère » et danseur de l’artiste, Eumeudy Badiane. Une fois de retour au Sénégal, ce dernier a posé les fondations d’un projet audacieux, une performance live qui dépasse les frontières classiques de la prestation scénique.

Grâce à une stratégie de diffusion multiplateforme, Wally Seck et son équipe visent désormais un public élargi, tant au niveau local qu’international. Un cap symbolique est ainsi franchi pour l’héritier de Thione Ballago Seck, qui s’impose comme un artiste de stature internationale, capable de proposer des productions de très haute facture.

Pour donner vie à cette ambition, Wally Ballago Seck n’a pas lésiné sur les moyens. La réalisation de ce projet a nécessité un investissement de plus de 20 millions de francs CFA, mobilisant plusieurs équipes techniques pendant deux mois de préparation intensive. L’œuvre, sortie au lendemain de la Korité, rencontre déjà un franc succès et comptabilise près de 2 millions de vues sur YouTube en un temps record.