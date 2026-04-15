Programme « Be Yes » à Kanel : Le rappel à l’ordre d’Aïda Mbodj face aux impayés

En tournée d’évaluation dans le département de Kanel, la Déléguée générale à l’Entreprenariat Rapide (DER/FJ), Aïda Mbodj, a tapé du poing sur la table. Face à un taux de remboursement jugé insatisfaisant, elle conditionne la suite des financements au civisme des bénéficiaires.

Le message est sans ambiguïté : pour que le financement tourne, il doit être remboursé. En visite dans le département de Kanel (nord-est) pour évaluer l’impact du programme « Be Yes », fruit d’un partenariat avec la Fondation Mastercard, Aïda Mbodj n’a pas caché son mécontentement.

Un blocage financier à 38%

Si le programme vise l’insertion socio-économique des jeunes (18-35 ans) et des groupes vulnérables, son mécanisme repose sur la solidarité entre bénéficiaires. Or, à Kanel, le compte n’y est pas. « Ce que je vois n’est pas satisfaisant. J’invite les personnes ayant des crédits à procéder à leur remboursement », a martelé la Déléguée générale.

La sanction est tombée dans la foulée : les financements de la deuxième phase du projet seront réservés exclusivement à ceux ayant atteint un taux de remboursement d’au moins 70%. Avec une moyenne locale tournant autour de 38%, de nombreux porteurs de projets se retrouvent aujourd’hui dans l’impasse.

223 emplois créés malgré les défis

Tout n’est cependant pas sombre dans le département. Le préfet de Kanel, Cheikh Ahmadou Ndoye, a dressé un bilan social encourageant en annonçant la création de 223 emplois depuis le lancement de l’initiative. Un succès tempéré par l’urgence de pérenniser le modèle économique de la DER/FJ.

Pour Aïda Mbodj, le respect des échéances est un impératif de justice sociale : ne pas rembourser, c’est priver d’autres citoyens de la chance de réaliser leurs projets.