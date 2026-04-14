Iron Baby sur Sa Thiès vs Franc: un choc à 500 millions de francs CFA

Le géant burkinabé du bras de fer mondial, Iron Biby, sort le chéquier et met 500 millions FCFA sur la table pour pimenter le choc entre Sa Thiès et Franc. Un geste qui montre à quel point ce combat enflamme déjà les passions !

L’arène est déjà en ébullition… et l’argent commence à couler.

Sur Lutte Tv, le géant burkinabé a estimé que cette affiche est voulue de quasiment toute l’Afrique qui s’intéresse à la lutte.

Si Franc est prêt pour le double défi (assurer une 17ème victoire consécutive en autant de combats et reprendre le trône à Sa Thiès qui a battu son mentor Modou Lô), Sa Thiès, en est loin. Du moins, pour l’instant.

En effet, le Roi flambant neuf a listé quatre (4) adversaires potentiels dont Franc n’en fait pas partie.