Qui est Rosalie Ndour, l’ex-compagne de l’acteur Amadou de la série « Bété-Bété » ?

Alors que le tribunal d’instance de Mbour examinait, ce 27 mars 2026, les accusations de violences conjugales pesant sur l’acteur Pierre-Marie Emmanuel Moreira, l’attention se porte sur la plaignante. Qui est Rosalie Ndour, cette mannequin internationale dont le témoignage émeut le Sénégal ?

Si son nom sature aujourd’hui les colonnes judiciaires, Rosalie Ndour est avant tout une figure de proue de la mode sénégalaise. Originaire de Mbour, elle n’est pas une inconnue pour les amateurs de haute couture et de concours de beauté. Son ascension, fulgurante, l’a menée des côtes sénégalaises aux passerelles internationales.

Une reine de beauté au parcours exemplaire

Le parcours de Rosalie Ndour est marqué par une détermination sans faille. Elle s’est révélée au public sénégalais à travers plusieurs titres prestigieux : Miss Sine Saloum 2014, Miss Saly, ou encore Miss Petite Côte. Son charisme lui a permis d’atteindre le “Top 5” de Miss Sénégal en 2011 et 2012, avant de s’imposer comme l’un des cinq meilleurs mannequins du pays.

Son ambition ne s’est pas arrêtée aux frontières nationales. En 2016, elle remporte le titre de “Look of the Year”, une victoire qui lui ouvre les portes de l’Europe. Installée en Italie, elle a défilé pour de grandes agences à Milan, Paris et New York, tout en poursuivant un temps des études pour devenir hôtesse de l’air avant de se consacrer pleinement à sa carrière de mannequin.

Un voyage romantique mué en cauchemar

C’est loin des projecteurs de la mode, dans l’intimité d’un séjour au Cap-Vert en août 2025, que la vie de la jeune femme a basculé. Pour l’anniversaire de son compagnon de l’époque, Pierre-Marie Emmanuel Moreira (l’interprète d’Amadou dans la série Bété Bété), Rosalie Ndour avait organisé et financé un voyage de rêve.

Mais selon son témoignage glaçant livré au tribunal de Mbour, les festivités ont laissé place à une violence inouïe. Dans l’appartement qu’ils partageaient, elle affirme avoir été « sauvagement battue », décrivant une agression marquée par des coups, des blessures et une terreur psychologique profonde.

Le procès de l’omerta

Ce vendredi 27 mars 2026, l’acteur a comparu libre devant le tribunal. Cette affaire secoue l’industrie audiovisuelle sénégalaise, déjà marquée par d’autres rebondissements judiciaires récents au sein de la production de Bété Bété. Pour Rosalie Ndour, ce passage devant le prétoire est l’acte final d’un long combat pour briser le silence, elle qui réside habituellement en Italie et qui est revenue chercher justice sur sa terre natale.

L’opinion publique reste suspendue au délibéré des juges, alors que le portrait de cette femme, passée de l’éclat des podiums à l’ombre des tribunaux, continue de susciter une vive émotion.