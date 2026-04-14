En application de l’article 177 du Code de procédure pénale, le juge du 3e cabinet du Tribunal de Dakar a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du journaliste Simon Faye, rédacteur en chef de SenTV et de Zik FM, selon son avocat, Me Alioune Badara Fall.

Simon Faye avait été inculpé en avril 2025 pour diffusion de fausses nouvelles. L’ordonnance, rendue le 31 mars 2026, lui a été notifiée.

Le journaliste avait été interpellé par la Brigade des affaires générales (BAG) à la suite de la publication d’un article sur une plateforme du groupe D-Media. Le contenu évoquait une éventuelle convocation du Premier ministre par le président de la Côte d’Ivoire.