Mort accidentel du GMI Babacar Ndour – La Police réagit

La Police nationale est en deuil. Dans un communiqué consulté par Les Échos, elle annonce le décès tragique de l’agent Babacar Ndour, en service à la 1ère Compagnie du Groupement mobile d’intervention (GMI) de Dakar, à la suite d’un accident de la circulation.

Un choc d’une extrême violence

Le drame s’est produit sur l’autoroute, à hauteur de la passerelle de la Cité Belle Vue. Le défunt circulait à motocyclette en direction du centre-ville, accompagné d’un collègue, lorsque leur engin a été percuté par un autocar.

Selon les précisions de la Police, le choc a été d’une telle violence que l’agent Babacar Ndour est décédé sur le coup. Son passager, un autre policier grièvement blessé, a été immédiatement évacué à l’Hôpital Principal de Dakar.

Le conducteur de l’autocar placé en garde à vue

Le conducteur de l’autocar a été interpellé et placé en garde à vue. Il est poursuivi pour homicide involontaire par accident de la circulation.

« La Direction générale présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la Police nationale. Elle souhaite également un prompt rétablissement au collègue blessé», mentionne le document.