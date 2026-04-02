Élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Lion : Le Personnel du Port Autonome de Dakar (PAD) honore son Directeur Général.

C’est avec une immense fierté que l’ensemble des travailleurs et les instances de direction du Port Autonome de Dakar ont appris la décoration de leur Directeur Général, Monsieur Waly Diouf BODIANG, élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Lion.

Cette prestigieuse distinction, décernée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, vient couronner le dévouement, le professionnalisme et l’engagement constant de M. BODIANG au service du développement économique et de la souveraineté logistique de notre pays.

Depuis sa prise de fonction à la tête de la “Porte de l’Afrique du Sud”, Monsieur le Directeur Général insuffle une dynamique de modernisation et de transparence qui fait honneur à l’institution portuaire.

Le personnel réitère son soutien total et sa détermination à l’accompagner dans la réalisation des objectifs stratégiques du PAD pour un Sénégal souverain et prospère.