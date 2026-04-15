Faux, usage de faux et usurpation : La gérante de «Aicha Plus» arrêtée pour falsification de signatures d’officiers de l’armée

La Section de recherches de Dakar a démantelé un réseau de faussaires qui a réussi à flouer la Bank of Africa (BOA). En imitant la signature du Haut commandant de la gendarmerie nationale, les mis en cause ont obtenu indûment un financement de 48,4 millions de FCFA.

L’ingéniosité des fraudeurs semble n’avoir plus de limite. Aichatou Fall, gérante de la société « Aicha Plus », sa sœur Antoinette Fall et l’informaticien Mamadou Ndiaye dorment désormais en prison. Le trio est au cœur d’une affaire de « faux en écriture publique authentique » et « escroquerie » qui secoue la place financière dakaroise.

Un dossier de crédit « bétonné » au scanner

Tout commence en novembre 2025. Pour obtenir un prêt auprès de la BOA, Aichatou Fall présente un dossier solide en apparence. La pièce maîtresse : une attestation de virement irrévocable (AVI) de 56 millions de FCFA. Le document porte les armoiries de la Gendarmerie nationale et, plus impressionnant encore, les signatures scannés du Général de division, Haut Commandant de la Gendarmerie, ainsi que du Colonel chef du Centre des Affaires Immobilières (CAI).

Abusée par le prestige des signataires et la qualité de la reproduction des sceaux officiels, la banque libère les fonds. Le virement de 48,4 millions de FCFA est effectué sur le compte de la société.

Le retour de bâton

Le montage s’effondre le 16 mars 2026. À l’échéance prévue, les fonds promis par la gendarmerie n’apparaissent pas dans les écritures de la banque. Inquiète, la direction de la BOA contacte le centre administratif de la maréchaussée. La réponse est sans appel : aucun contrat, ni aucun engagement financier ne lie l’institution à la société « Aicha Plus ».

La chute du trio

Saisie de l’affaire, la Section de recherches de Dakar n’a pas tardé à remonter la piste. L’enquête a révélé le rôle pivot de l’informaticien Mamadou Ndiaye, chargé de la manipulation numérique des documents officiels. Face aux enquêteurs, les suspects auraient reconnu les faits.

Déférés devant le parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt. La BOA, qui tente désormais de limiter la casse, s’est constituée partie civile pour récupérer ses fonds. Cette affaire repose avec acuité la question de la sécurisation des documents administratifs face aux outils de falsification numérique de plus en plus performants.