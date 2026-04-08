L’avortement aux USA, Nabou Dash, sa santé, ses explications…

La femme entrepreneure Nabou Dash fait encore parler d’elle. Établie depuis un moment aux USA, Seynabou Kébé, de son vrai nom, est à nouveau au cœur d’une grosse polémique. Elle est accusée par son ami Kaliphone Sall, avec qui elle s’est brouillée, d’avoir interrompu volontairement une grossesse.

Ce dernier a d’ailleurs dévoilé des conversations audio de la dame et de son conjoint, qui planifiaient l’avortement aux USA.

Mise devant le fait accompli, Nabou Dash a assumé sa décision. Elle déclare avoir interrompu cette grossesse car elle comportait plusieurs risques pour sa santé. « Mes médecins m’ont signifié que la grossesse était risquée et j’ai décidé de l’interrompre, c’est tout », a-t-elle expliqué.