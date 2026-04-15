Yeumbeul : un faussaire présumé et impliqué dans un avortement clandestin déféré au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul (COMICO) a procédé, le 13 avril 2026, au déferrement au parquet d’un individu poursuivi pour tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires, ainsi que pour complicité d’avortement.

Cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un réseau actif de trafic de faux billets entre Yeumbeul et Thiaroye Azur. Selon les enquêteurs, le suspect jouerait un rôle clé dans ce réseau, notamment à travers des opérations de « lavage de billets noirs », une technique frauduleuse visant à rendre utilisables de faux billets.

Interpellation après filature. Un dispositif de surveillance a permis aux éléments du commissariat de localiser le mis en cause alors qu’il circulait à moto. Après une filature minutieuse, il a été interpellé au niveau du rond-point EDK.

La fouille effectuée sur place a permis de découvrir une enveloppe contenant vingt (20) « billets noirs », confortant les soupçons des forces de sécurité.

Saisie de matériel et de faux billets. La perquisition menée au domicile du suspect, situé à Thiaroye Azur, a permis la saisie de plusieurs éléments compromettants :

Vingt-trois (23) billets supplémentaires, dont des coupures de 10 000 FCFA et de 100 dollars

Une imprimante deux ordinateurs, deux disques durs.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ce matériel serait utilisé pour la fabrication de faux billets.

Une affaire d’avortement clandestin révélée l’exploitation des données contenues dans les trois téléphones portables saisis a permis de révéler un autre pan de l’affaire. Le suspect serait impliqué dans une affaire d’avortement clandestin.

Il lui est reproché d’avoir acquis des produits abortifs dans le but de provoquer l’interruption de la grossesse de sa compagne. Confronté aux preuves recueillies, le mis en cause a reconnu les faits lors de son audition.

Déféré au parquet

Au terme de l’enquête, il a été présenté au parquet pour :

Tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires Complicité d’avortement. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller les autres membres du réseau impliqué dans ce trafic.