« J’ai senti une sorte de…» : Ousseynou Niang brise le silence

L’international sénégalais Ousseynou Niang a retrouvé son club, l’Union Saint-Gilloise, quelques jours après le sacre des Lions à la CAN tenue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dans une vidéo publiée par son club, l’ailier revient sur l’incident qui l’a privé de la finale face au Maroc (1-0 ap).

Alors que l’échauffement débutait, Niang s’est brusquement écroulé sur la pelouse. Le joueur précise que ce malaise n’était pas un cas isolé au sein de la “Tanière” :

« J’ai senti une sorte de crise. C’est arrivé aussi à Krépin Diatta et Pape Matar Sarr. Nous sommes partis tous les trois à l’hôpital », explique-t-il, repris par L’Observateur.

C’est loin de l’effervescence du terrain qu’il a appris le dénouement de la compétition. « J’ai appris que j’étais devenu champion d’Afrique à l’hôpital », confie-t-il, partageant un moment mêlant frustration et immense fierté.

Aujourd’hui rétabli et de retour à la compétition, le joueur retient surtout « l’esprit d’équipe, la solidarité et la force mentale du groupe sénégalais tout au long de la compétition » et se concentre désormais sur la suite de sa saison avec l’Union Saint-Gilloise.