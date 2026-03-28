Fatima Goumbala sur Mame Dior “Bété Bété”: “je n’ai jamais porté plainte car elle m’a…”

Par
Souleymane Diagne
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C’est depuis le Canada que Fatima Goumbala a contacté Seneweb pour apporter des précisions suite à l’arrestation de Bigué Diop, plus connue du grand public sous le nom de Mame Dior dans la série télévisée « Bété Bété », pour vol portant sur plus de 500 000 francs CFA.

Selon notre interlocutrice, elle n’a jamais déposé de plainte contre l’actrice, actuellement en détention.

« L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis d’identifier Mame Dior comme étant l’auteure du vol. Mais elle m’avait par la suite remboursé mes 1 200 dollars lors de notre séjour au Maroc. Je n’ai jamais porté plainte contre elle ni mandaté un émissaire », précise Fatima Goumbala au téléphone à Seneweb.

Pour rappel, Mame Dior a fait l’objet d’un deuxième retour de parquet ce vendredi, tout comme Déguène Ndiaye, poursuivie pour injures. Une information judiciaire sera ouverte dans cette affaire.

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