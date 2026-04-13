Sa Thiès vs Modou Lô – Encore des retrouvailles à…Paris

Le promoteur Baye Ndiaye de Albourakh Events a annoncé la date de la tenue du dernier face à face d’après combat entre Modou Lô et le nouveau Roi des Arènes Sa Thiès.

Pour clôturer en beauté l’événement phare de cette saison de lutte 2025-2026, Modou Lô et Sa Thiès vont tenir leur dernier face à face le 2 mai à Paris à l’occasion du combat entre Gris Bordeaux et Siteu.

Nouveau Roi des Arènes et désormais sur le toit de la lutte sénégalaise,Sa Thiès pourra ainsi décliner ses nouvelles ambitions dans l’arène et donner une ligne directrice claire à sa carrière après son titre symbolique acquis le 5 avril dernier.

Pour le Roi déchu, il s’agira d’un moment important pour édifier sur son avenir dans l’arène. Si certains s’attendent à ce qu’il se retire après une carrière réussie, d’autres souhaitent le voir continuer encore quelques années avant de mettre un terme à sa carrière.