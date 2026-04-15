Affaire Pape Cheikh Diallo : Ce que Chérif Aly Diatta a dit aux enquêteurs

L’enquête liée à l’affaire Pape Cheikh Diallo connaît un nouveau développement avec l’interpellation de Chérif Aly Diatta, adjoint au maire de Ouakam, survenue mardi 14 avril 2026.

L’arrestation a été effectuée par la Brigade de recherches de Keur Massar, en banlieue dakaroise, dans le cadre d’investigations en cours sur un dossier qui suscite une vive attention au Sénégal. D’après des informations publiées par le quotidien Libération, cette interpellation ferait suite à l’exploitation d’éléments techniques issus de téléphones appartenant à plusieurs individus, notamment Djibril Dramé et Ibrahima Seck, présentés comme étant liés au dossier.

À ce stade de la procédure, Chérif Aly Diatta, également leader du mouvement « Arc-en-ciel », conteste les faits qui lui sont reprochés. Comme d’autres personnes citées dans l’enquête, il est soupçonné de plusieurs infractions graves, dont des actes contre nature, la transmission volontaire du VIH/Sida, l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux et le trafic de drogue. Cette affaire, qui agite l’opinion publique depuis le début de l’année 2026, continue de révéler de nouveaux éléments au fil des investigations.