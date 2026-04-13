Week-end des Sénégalais: Krépin coule, Jackson buteur, PMS entrevoit la descente

Nicolas Jackson buteur, Habib Diallo décisif et plusieurs Lions solides dans leurs clubs : les internationaux sénégalais ont signé un week-end globalement abouti sur les pelouses européennes et au-delà, entre performances individuelles remarquées et résultats contrastés.

En France (29e journée de Ligue 1)

Le Paris FC, avec Moustapha Mbow titulaire en défense centrale, a largement dominé Monaco de Lamine Camara (4-1). Krépin Diatta est entré en jeu à la pause (46e), sans pouvoir empêcher la défaite des siens.

En déplacement au Vélodrome, le FC Metz de Habib Diallo, titulaire et capitaine, s’est incliné face à Marseille (3-1).

Toulouse, avec Papé Demba Diop titulaire, a lourdement chuté à domicile contre Lille (0-4).

Nice, avec Yehvann Diouf et Antoine Mendy titulaires, a été accroché par Le Havre, qui comptait plusieurs Sénégalais dans ses rangs : Mory Diaw, Arouna Sanganté, Rassoul Ndiaye et Issa Soumaré (1-1).

Au Groupama Stadium, Lyon, emmené par Moussa Niakhaté (titulaire et capitaine), a dominé Lorient de Bamba Dieng (2-0).

Enfin, la rencontre entre Lens d’Abdallah Sima et le Paris Saint-Germain d’Ibrahim Mbaye a été reportée.

En Angleterre (32e journée)

Sunderland de Habib Diarra a surpris Tottenham de Pape Matar Sarr (1-0).

Crystal Palace d’Ismaïla Sarr s’est imposé face à Newcastle (2-1), avec une entrée en jeu de l’attaquant sénégalais à la 64e minute.

Dans la lutte pour le maintien, West Ham d’El Hadji Malick Diouf a écrasé Wolverhampton (4-0).

Everton, avec Gana Gueye et Iliman Ndiaye titulaires, a obtenu un bon point sur la pelouse de Brentford (2-2).

Chelsea, sans Mamadou Sarr resté sur le banc, s’est incliné à domicile face à Manchester City (0-3).

En Espagne (31e journée de Liga)

Villarreal, avec Pape Gueye, est allé s’imposer sur la pelouse de l’Athletic Club (2-1).

Rayo Vallecano, avec Nobel Mendy titulaire (remplacé à la pause) et sans Pathé Ciss, a lourdement chuté à Majorque (3-0).

En Italie (32e journée de Serie A)

Côme d’Assane Diao s’est incliné à domicile face à l’Inter Milan (3-4).

Parme, avec Abdoulaye Niakhaté Ndiaye resté sur le banc, a tenu tête à Naples (1-1).

Hellas Vérone, avec Cheikh Tidiane Niasse resté sur le banc, a perdu à Torino (2-1).

Cremonese, avec Mikayil Ngor Faye également remplaçant, s’est incliné à Cagliari (1-0).

Entré à la 76e minute, Idrissa Gana Gueye a participé à la large victoire d’Udinese sur la pelouse de l’AC Milan (3-0).

La Lazio de Boulaye Dia affronte la Fiorentina ce lundi.

En Turquie (29e journée)

Galatasaray d’Ismaël Jakobs a été tenu en échec par Kocaelispor (1-1). Le latéral sénégalais s’est illustré avec une passe décisive sur le but de Leroy Sané (30e).

Gençlerbirliği, avec Mbaye Niang entré à la pause, s’est incliné face à İstanbul Başakşehir (3-0).

Samsunspor de Chérif Ndiaye joue ce lundi contre Eyüpspor.

En Allemagne (29e journée de Bundesliga)

Le Bayern Munich a largement dominé Saint-Pauli (5-0). Nicolas Jackson s’est illustré en inscrivant le quatrième but des siens.

À noter également les débuts en Bundesliga du jeune Bara Sapoko Ndiaye (18 ans) sous les couleurs bavaroises.

En Arabie saoudite (29e journée)

Al-Nassr de Sadio Mané s’est imposé sur la pelouse d’Al-Okhdood (2-0), avec l’attaquant sénégalais titulaire.

Al-Hilal de Kalidou Koulibaly a surclassé Al-Kholood (6-0).

Al-Ahli d’Édouard Mendy a été tenu en échec par Al-Fayha (1-1).