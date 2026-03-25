Centre de Développement de l’athlétisme Africain de Dakar, une usine à champions : l’État face à son devoir !( Par Ndiawar Diop)

Le Sénégal a encore rendez-vous avec l’histoire. Saly Sarr vient de décrocher la médaille de bronze grâce à un saut de 14,70 m aux Championnats du monde d’athlétisme en salle. Elle a fait vibrer tout un peuple en décrochant une médaille de bronze confirmant son ascension fulgurante et son statut de référence continentale. Une performance de très haut niveau, marquée par un record personnel battu, et qui s’inscrit dans la lignée des grandes figures de la discipline comme feue Kène Ndoye. Il convient ainsi de saluer le travail remarquable de l’entraîneur Amademe Gueye , dont l’engagement, la rigueur et l’accompagnement ont largement contribué à l’ascension de Saly Sarr.

Mais derrière cette médaille, il y a une réalité que l’on ne peut ignorer : celle d’un centre de formation basé à Dakar, véritable creuset de talents, qui continue de porter à bout de bras l’ambition sportive du Sénégal et de toute l’Afrique. À sa tête, El Hadji Amadou Dia Ba, figure respectée et passionnée, n’a pas caché sa fierté tout en lançant un message fort.

« Avec tous mes collaborateurs, nous félicitons Saly Sarr pour cette médaille de bronze aux Championnats du monde. Quelle belle performance, en battant son record personnel et en s’inscrivant sur les traces de feue Kène Ndoye, elle-même médaillée de bronze à ce niveau. »

Le Directeur du Centre de Développement de l’Athlétisme Africain voit en cette performance bien plus qu’un exploit individuel. Il y lit la confirmation d’un travail de fond, d’une vision, d’un système qui, malgré des moyens limités, continue de produire des athlètes d’élite.

« Saly est double championne d’Afrique, finaliste aux Championnats du monde des jeunes, demi-finaliste olympique. Avec l’accompagnement de l’État, inchallah, elle peut viser une médaille aux Jeux olympiques de Jeux olympiques de Los Angeles 2028. » a ensuite ajouté l’unique médaillé olympique du Sénégal, Elhadji Amadou Dia Ba Directeur du Centre.

Le constat est clair, presque implacable. Le potentiel est là, les résultats parlent d’eux-mêmes, mais l’accompagnement institutionnel reste en deçà des attentes. Pourtant, le centre n’en est pas à son coup d’essai. Il a vu éclore et accompagner des noms qui ont marqué l’athlétisme mondial, à l’image de Amy Mbacké Thiam, Amantle Montsho, Marie-Josée Ta Lou, ou encore Gina Bass et Louis François Mendy.

Des références. Des modèles. Des preuves vivantes que ce centre est une machine à produire des champions.

« Nous remercions tous ceux qui ont accompagné Saly : la Confédération africaine d’athlétisme, le CNOSS, la Fédération sénégalaise d’athlétisme, son club, et surtout la CONFEJES qui lui a octroyé une bourse pendant plus de trois ans. » ajoute Elhadj Dia Ba.

Mais au-delà des remerciements, c’est un appel qui résonne, presque comme une urgence.

« C’est dire que le centre peut encore sortir de grands champions sénégalais si nous sommes aidés. Dans le passé, nous avons formé des athlètes de niveau mondial. Nous pouvons encore en sortir plusieurs. J’exhorte la ministre des Sports et l’État à nous appuyer. »

Le message est limpide. Il ne s’agit pas de promesses, ni de projections hypothétiques, mais d’une réalité déjà éprouvée. Ce centre a fait ses preuves. Il a porté haut les couleurs du Sénégal et de l’Afrique. Aujourd’hui, il demande simplement les moyens de continuer.

Dans un monde où le sport est devenu un levier stratégique de rayonnement, ignorer une telle structure serait une faute. Car chaque médaille gagnée sur la scène internationale est une victoire diplomatique, une fierté nationale, un symbole d’excellence.

Et pendant que Saly Sarr, Louis François Mendy et Amath Faye continuent de représenter dignement le Sénégal sur la scène mondiale, une question demeure : le pays saura-t-il être à la hauteur de ses propres talents ?

Ndiawar Diop