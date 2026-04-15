Une banale dispute entre talibés vire au meurtre: un enfant de 12 ans poignardé à mort

C’est un drame d’une rare violence qui s’est produit ce lundi soir, 13 avril 2026, à Thiowor, un village de la commune de Léona, dans le département de Louga. Un jeune talibé de 12 ans a tragiquement perdu la vie après avoir été poignardé par l’un de ses camarades.

Les premières informations font état d’un incident qui serait survenu à la suite d’une altercation entre les deux jeunes antagonistes. La dispute a vite dégénéré pour malheureusement se solder par un acte fatal. La victime, grièvement blessée, n’a pas survécu à ses blessures.

Le corps sans vie a été acheminé à la morgue du centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par l’ambulance de la commune de Léona. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Potou sont rapidement intervenus sur les lieux du drame.

Le présumé auteur du coup mortel a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Potou. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire.