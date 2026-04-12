Performance mondiale 200m: Gout Gout plus fort que Bolt au même âge

Le prodige australien Gout Gout vient de marquer l’histoire de l’athlétisme ce dimanche 12 avril 2026 à Sydney. Lors des championnats d’Australie, le jeune sprinteur a bouclé le 200m en 19.67s, signant non seulement la meilleure performance mondiale de l’année, mais surpassant surtout les temps de passage de la légende Usain Bolt au même âge (19.93s en 2004).
« Ça m’enlève un énorme poids de sur les épaules », s’est réjoui Gout Gout, soulignant que son corps est désormais prêt à repousser les limites de la vitesse. Poussé par une concurrence locale féroce, notamment Aidan Murphy (19.88s), Gout confirme son statut de futur grand du sprint mondial après avoir déjà battu le record national de Peter Norman qui datait de 1968.