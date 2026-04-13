C’est une exclusivité Kéwoulo. Et c’est un coup de théâtre que l’on vient d’entendre dans l’affaire des 10 milliards de F CFA encaissés par Amadou Sall et qui a valu l’emprisonnement de ceux que Kéwoulo avait appelé les seconds couteaux. Selon les informations exclusives de Kéwoulo, Ndèye Seynabou Ndiaye a été remise en liberté provisoire par le juge d’instruction du pool financier.

Inculpée dans ce dossier explosif où le nom d’Amadou Sall est cité, la gérante de Woodrose Investment avait été placée sous mandat de dépôt après sa convocation du jeudi 8 mai 2025. Le parquet financier la soupçonnait de complicité d’escroquerie sur des deniers publics portant sur un montant de 31 milliards de francs CFA.

Au cœur des accusations : une procuration qu’elle aurait transmise à Amadou Sall pour la gestion d’un compte domicilié à la NSIA Côte d’Ivoire, par lequel une transaction jugée suspecte de 10 milliards de francs CFA aurait transité. Des accusations que la mise en cause n’a cessé de rejeter en bloc. Malgré ses dénégations, elle avait été écrouée au quartier des femmes du camp pénal, sur décision conjointe du parquet financier et du juge d’instruction.

Dans ce dossier aux multiples rebondissements, un autre fait intrigue : présenté comme le principal bénéficiaire présumé, le fils de Macky Sall n’a jamais répondu aux nombreuses convocations des enquêteurs. Avant elle, c’est le jeune marabout Abdou Karim Mbacké, brièvement inquiété pour complicité, qui avait bénéficié d’une levée d’écrou. Il s’est depuis fait discret.

À sa sortie, Ndèye Seynabou Ndiaye avait maintenu sa ligne de défense : elle a nié catégoriquement avoir signé une quelconque procuration en faveur d’Amadou Sall et a affirmé que sa signature avait été falsifiée. Elle avait annoncé par ailleurs une plainte imminente pour faux visant le notaire Moustapha Ndiaye et son associé, Tamsir Ndiaye. L’affaire est loin d’avoir livré tous ses secrets. En attendant, elle profitera de sa liberté sous contrôle judiciaire.