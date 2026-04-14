Espagne Décret royal – Les sénégalais en situation irrégulière bientôt régularisés

C’est une nouvelle qui ne manquera pas de réjouir nos concitoyens établis en Espagne. En effet, Pedro Sanchez a annoncé, ce mardi, que le Conseil des ministres espagnol approuvera aujourd’hui le décret royal qui lance le processus de régularisation extraordinaire des personnes en situation irrégulière dans le pays.

«Il s’agit d’un acte de normalisation, de reconnaissance de la réalité de près d’un demi-million de personnes qui font déjà partie de notre vie quotidienne. Et, aussi, un acte de justice et une nécessité», a indiqué le premier ministre espagnol sur un post via X.

Le chef du gouvernement a tenu à adresser un message aux personnes en cours de régularisation : «Nous reconnaissons des droits, mais nous exigeons aussi des obligations. Que celles et ceux qui font déjà partie de notre quotidien le fassent dans des conditions d’égalité, en contribuant au soutien de notre pays et de notre modèle de vie en commun», indique-t-il.