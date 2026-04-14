En prélude de sa 2ème participation à la Basket-ball Africa League 6ème édition, l’ASC Ville de Dakar a organisé une conférence de presse ce lundi 13 Avril 2026. Cette rencontre a été une occasion d’évoquer la préparation de leur participation à cette compétition, de présenter l’effectif et d’exposer leurs objectifs.

Avec un groupe de 13 joueurs, dont huit Sénégalais et cinq renforts étrangers, la formation dakaroise mise sur une alchimie entre enracinement local et expérience internationale. L’objectif: atteindre le Top 8 et s’installer durablement parmi les équipes compétitives du continent a affirmé l’entraîneur Moustapha Gaye qui a insisté sur la cohésion du groupe et l’exigence collective, tandis que le président Yatma Diaw fixe le cap : la qualification au second tour comme minimum.

Un objectif soutenu au plus haut niveau municipal, avec l’engagement du maire Abass Fall à mobiliser les moyens nécessaires pour faire rayonner Dakar sur la scène africaine.

Abasse promet de faire plus que l’état du Sénégal comme récompense pour la victoire du Sénégal sur la compétition de la conférence Sahara de la basketball Africa League(BAL). Il dit être prêt à accompagner l’équipe avec ses partenaires clés comme le port Autonome de Dakar, la Lonase et Kebimo.

«Mon frère du port a eu 23milliars de bénéfice, je crois qu’il me donnera 1% au moins pour récompenser l’équipe», a exprimé Abasse Fall.

Le Dg du port qui a aussi pris part à cette rencontre à renouveler son engagement d’accompagner l’équipe et de mettre les moyens nécessaires pour la compétition qui se jouera au Maroc. Wally Diouf Bodian a terminé son discours par prévenir l’équipe de la ville de Dakar. « Vous allez jouer au Maroc prenez toutes vos dispositions pour partir ensemble et revenir ensemble, vous savez que nous avons des antécédents… ».

Le coach Moustapha Gaye se dit confiant pour cette compétition qui a été préparé depuis le mois de novembre.

La première phase est prévue du 24 avril au 3 mai à Complexe Prince Moulay Abdallah et le rendez-vous final est fixé à Kigali, du 22 au 31 mai.