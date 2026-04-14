L’horreur à Peterborough : Un adolescent sénégalais de 16 ans « sauvagement » tué par une bande

Le meurtre de Baye Birame Fall, poignardé à mort ce dimanche 12 avril dans l’Est de l’Angleterre, plonge la diaspora sénégalaise dans la stupeur. Entre une enquête de police prudente et des vidéos de revendication haineuses circulant sur le web, la thèse du crime racial embrase les esprits.

Peterborough est en deuil. Le quartier Riseholme, d’ordinaire sans histoire, est devenu le théâtre d’une violence aveugle ce dimanche, vers 19 heures. Baye Birame Fall, un jeune Sénégalais de 16 ans, a succombé à ses blessures après avoir été la cible d’une agression d’une brutalité inouïe à proximité du centre commercial « Ortongate ».

Un guet-apens sanglant

Selon les premiers témoignages, l’adolescent a été encerclé par une bande de jeunes, garçons et filles, armés de couteaux. L’attaque, qualifiée de « sauvage » par les riverains, n’a laissé aucune chance à la victime. Malgré l’intervention prompte des services de secours, le jeune Sénégalais a rendu son dernier souffle sur le bitume anglais, victime de multiples coups de lame.

La police temporise, les réseaux sociaux accusent

L’enquête menée par la Police de Cambridgeshire a déjà conduit à l’arrestation de quatre mineurs et jeunes adultes, âgés de 15 à 18 ans. Si les autorités locales affirment qu’« aucun caractère raciste » n’est établi à ce stade, un élément vient jeter le feu aux poudres : une vidéo de revendication.

D’après des proches du dossier, l’auteur présumé des coups mortels aurait posté un clip sur les réseaux sociaux peu après le drame. Dans cette vidéo, il se targuerait fièrement d’avoir « éliminé un Noir ». Cette pièce à conviction, si elle est authentifiée, transformerait ce fait divers en un acte de haine raciale, mettant sous pression les autorités britanniques.

L’indignation de la diaspora

Ce drame relance le débat sur le « knife crime » (criminalité au couteau) qui gangrène la jeunesse outre-Manche, mais souligne surtout la vulnérabilité des ressortissants sénégalais. La communauté de la diaspora, entre douleur et colère, réclame une intervention ferme de l’État du Sénégal pour s’assurer que toute la lumière soit faite.