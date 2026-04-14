Trafic de viande d’âne à Ndiayène Mbeuleup : Le ministre Mabouba Diagne sort du silence

En réponse à une interpellation musclée du député Guy Marius Sagna, le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage a dévoilé les premiers éléments de l’enquête sur le massacre de deux ânes à Ndiayène Mbeuleup. Entre soupçons de réseaux organisés et péril dans l’assiette des Sénégalais, l’État annonce la fermeté.

L’affaire de Ndiayène Mbeuleup n’est plus un simple fait divers rural. Elle est devenue une question d’État. Saisi par le député Guy Marius Sagna, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, a apporté des éclaircissements cruciaux sur ce dossier qui secoue l’opinion.

Un abattage clandestin aux allures de guet-apens

Les faits, d’une rare cruauté, se sont déroulés dans une ancienne carrière, un lieu choisi pour son isolement. Selon le ministre, les deux ânes ont été abattus et dépecés avec une précision chirurgicale avant d’être dissimulés pour effacer toute trace. Un détail inquiète particulièrement les autorités : une partie de la viande a été emportée vers une destination inconnue.

La psychose de la viande frauduleuse

Pour le gouvernement, l’ombre d’un trafic illicite plane sur cette affaire. L’inquiétude majeure réside dans l’introduction probable de cette viande d’âne dans les circuits de distribution locaux, au mépris total des règles sanitaires. « La principale préoccupation concerne le risque pour la santé des populations », ont martelé les autorités, craignant que le consommateur ne soit trompé sur l’étalage.

L’âne, une richesse nationale sous protection

Si l’enquête s’oriente vers des individus travaillant dans des carrières environnantes, le ministre a tenu à rappeler une vérité statistique : avec un cheptel de 946 543 têtes (recensement 2023), l’âne est un moteur essentiel de l’économie rurale et du transport au Sénégal.

Mabouba Diagne a conclu en promettant un renforcement drastique des mesures de protection de l’espèce. Le message est clair : toucher à l’âne, c’est s’attaquer à un pilier de l’agriculture sénégalaise et à la sécurité sanitaire du pays.