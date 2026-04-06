Canal+ dans la lutte: après 5 ans de négociations, Beuz Pro obtient le Graal mais…

Dimanche 5 avril 2026. Une première dans la lutte avec frappe avec l’entrée de la Chaîne privée française Canal+. Un moment historique. Surtout pour les sénégalais d’ici et de la diaspora qui étaient sevrés de télévision lors des grandes affiches de lutte. Ce ne fut pas facile cependant pour la structure Beuz Pro, dirigée de main de maître par le jeune sénégalais Ibrahima Faye, épaulé par son Directeur Général Xavier Pierre Seck. Kewoulo lève un coin du voile.

L’histoire retiendra que Sa Thiès a été sacré Roi des Arènes ce dimanche 5 avril 2026 devant Modou Lô. Un événement retransmis en direct dans une cinquantaine de pays qui ont Canal+. Le Sénégal, le temps de trois heures de direct était scruté de partout. Mais cela a un coût. “Je peux vous dire que nos négociations avec Canal+ ont duré 5 ans. Depuis 2021, on discutait de la meilleure formule pour aboutir à un partenariat. Je vous assure que lorsqu’on instaurait le pay-per-wiew, on voulait en arriver là. Peut-être que ceux qui sont dans la diaspora pouvaient se permettre de payer, mais ce n’était pas évident avec les sénégalais qui sont dans le pays. Surtout pour ceux qui sont à l’intérieur du pays. On voulait que les télévisions s’approprient comme autre fois ces événements. Le monde a changé et il faut des sacrifices pour arriver à ses fins. Feu Gaston Mbengue l’avait compris et quand il avait un sponsor qui mettait 40 millions sur la table, il négocie avec les télés”, lève un coin du voile le Directeur général de Beuz Pro, Xavier Pierre Seck.

A l’en croire, quand Canal+ a fait son étude du marché, il est revenu plusieurs fois à la charge pour nouer le partenariat. “On était avancés à tel point que signer le partenariat, quitte à perdre de l’argent, s’imposait. Car avec le Pay-per-view, on gagnait énormément de l’argent”.

Pour une première, ce fut vraiment une réussite. Cela doit mener à faire réfléchir nos médias qui apparement la pauvreté en modèle économique est palpable. La lutte qu’on nous rabâche de sport de chez nous est une réalité et si un média étranger, de surcroît français s’en approprie, c’est frappant. La souveraineté médiatique a de beaux jours devant lui.