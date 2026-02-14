Waly Diouf Bodiang titille Bougar : « Crée ton propre machin »

Une nouvelle tension éclate au sein de la coalition “Diomaye-Président” après les déclarations de Bougar Diouf, accusé par certains membres de soutenir des positions contraires aux intérêts du groupe. Il a été écarté par la présidente de la coalition, Aminata Touré. Profitant de ce malaise, Waly Diouf Bodiang, de PASTEF, n’a pas mâché ses mots.

« Bougar, il fallait te limiter à insulter Sonko et à nous traiter de rebelles. Si tu soutiens un ennemi de la dame, elle te défenestre proprement de son machin dont elle est inconsciente de l’inutilité », regrette M. Bodiang. Il ajoute : « Crée ton propre machin et continue à perdre ton temps comme Binta. »