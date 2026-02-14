Titrisation : un levier stratégique pour mobiliser des ressources dans l’espace UEMOA (Par Dr Abdou DIAW)

La première édition du Forum Dakar Business Connect, tenue le 17 janvier 2026, a réuni d’éminents experts autour d’une thématique à la fois émergente et d’actualité : la titrisation. Le sujet a été abordé à travers des panels incisifs, des masterclass, des partages d’expériences enrichissants, ainsi qu’une Keynote de haut niveau.

Un constat quasi unanime s’est dégagé des différentes interventions : les experts — composés de juristes, d’économistes et de spécialistes des marchés financiers — ont unanimement mis en lumière les nombreuses potentialités et atouts de la titrisation, considérée comme un levier stratégique et puissant de mobilisation de ressources, tant pour les États que pour les acteurs du secteur privé. De l’initiation de l’opération à l’émission de titres de créances négociables par le FCTC, en passant par la structuration administrative, juridique et financière et la création du Fonds Commun de Titrisation de Créances, les intervenants ont souligné le rôle fondamental de la titrisation dans la diversification des instruments de financement des agents économiques.

Dans un contexte économique mondial marqué par la raréfaction des financements concessionnels, le renchérissement des conditions de financement sur les marchés, le repli des flux de l’aide publique au développement en Afrique subsaharienne, ainsi que l’augmentation des besoins en ressources liés aux infrastructures, aux services publics et au développement du secteur privé, la titrisation apparaît comme une alternative de financement crédible.

Cet instrument innovant, qui permet de transformer des actifs futurs ou illiquides en titres négociables sur les marchés financiers, offre de réelles perspectives sur le marché financier régional. Les dernières opérations réalisées dans l’espace UEMOA, notamment au Sénégal, en témoignent. À l’échelle communautaire, le recours à la titrisation devient de plus en plus fréquent, avec des opérations menées par des institutions régionales (BOAD en 2023 pour 150 milliards FCFA), des banques (NSIA Banque Côte d’Ivoire en 2025 pour 50 milliards FCFA) et des entreprises (Sonatel en 2023).

Au Sénégal, la titrisation s’impose progressivement comme une alternative crédible pour diversifier les sources de financement, soutenir la croissance des entreprises, optimiser les bilans des institutions et réduire la pression sur les budgets publics. À titre d’illustration, on peut citer les opérations de titrisation lancées en 2025 par la SENELEC (120 milliards FCFA) et la Banque Agricole (80 milliards FCFA).

Malgré ses nombreuses vertus vantées sur les places financières, la titrisation demeure toutefois cantonnée à un cercle restreint d’initiés. Peu évoquée dans l’espace public, son traitement au sein de l’écosystème médiatique reste encore marginal, ce qui freine sa vulgarisation et son appropriation par les populations et les décideurs.

Ainsi, pour faire de la titrisation un véritable véhicule de mobilisation efficace et durable des ressources, il devient indispensable pour les acteurs du marché — Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), régulateurs, investisseurs institutionnels et décideurs publics — de dépasser les initiatives isolées et de s’inscrire dans une démarche collective et structurée.

Celle-ci doit être adossée à une stratégie globale de promotion et de vulgarisation, articulée autour du renforcement des capacités techniques, de la sensibilisation des décideurs publics et des dirigeants d’entreprises, de l’implication accrue des médias économiques, ainsi que de la production de contenus pédagogiques accessibles. À cela s’ajoute la nécessité d’un cadre réglementaire lisible et incitatif, favorisant la confiance des investisseurs et la reproductibilité des opérations.

Dr Abdou DIAW

𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒕 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓