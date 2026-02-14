Dakar : l’homme qui portait des “bine-bine”, ce que la gendarmerie a retrouvé sur son téléphone

La Brigade territoriale de la Foire, relevant de la Compagnie de Dakar, a été alertée cet après-midi d’une tentative de lynchage visant un présumé homosexuel à Ouest-Foire.

Arrivés sur les lieux, les gendarmes ont fait face à une foule en colère. Le suspect, S.D., avait déjà été malmené avant d’être enfermé dans une maison par des individus souhaitant le soustraire à la vindicte populaire. Les forces de l’ordre ont réussi à l’exfiltrer alors que la foule scandait des propos hostiles.

Découverte de contenus pornographiques

D’après seneweb, conduit dans les locaux de la gendarmerie, S.D., qui se présente comme un « faux-lion » (danseur de simb), a affirmé avoir quitté Yeumbeul pour rendre visite à sa petite amie à Ouest-Foire. Cependant, il s’est montré incapable de fournir l’adresse, le nom ou le numéro de téléphone de cette dernière.

Interrogé sur la perle (bine-bine) qu’il portait autour des reins lors de son interpellation, le suspect a prétendu avoir simplement oublié de retirer l’accessoire après une séance de danse. L’enquête a pris une nouvelle tournure après l’examen de son téléphone portable. Les enquêteurs y ont découvert des vidéos pornographiques impliquant des hommes et des femmes. Le suspect est actuellement maintenu à la Brigade territoriale de la Foire pour les besoins de l’enquête.