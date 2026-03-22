LA RUPTURE SANS LE BRUIT (Par Dr Aliou Gori Diouf)

Dans un espace public saturé de postures, de slogans et de procès d’intention, la gouvernance de Bassirou Diomaye Diakhar Faye tranche par un choix assumé : celui de la rupture… sans le vacarme.

Depuis plusieurs années, le débat politique sénégalais s’est progressivement durci, glissant d’une confrontation d’idées vers une guerre de récits. Trois tendances lourdes s’y imposent désormais : la suspicion systématique envers les partenariats internationaux, la tentation de réduire le destin national à une figure providentielle, et la confusion entretenue entre transparence démocratique et exposition permanente de l’action publique.

Ces grilles de lecture, souvent simplificatrices, façonnent les perceptions collectives. Mais elles reposent rarement sur une analyse rigoureuse des réalités.

Le piège d’une souveraineté mal comprise

Assimiler tout partenariat international à une trahison des intérêts nationaux relève d’une vision binaire du monde. Certes, l’histoire récente de nombreux États africains, y compris le Sénégal, porte les traces de négociations déséquilibrées et d’asymétries préjudiciables. Mais, ériger cette mémoire en doctrine de rejet absolu revient à ignorer une évidence : dans un système international interdépendant, aucun pays ne se développe en autarcie. Les partenariats, lorsqu’ils sont stratégiquement négociés, peuvent devenir des leviers de transformation, de transfert de compétences et de consolidation de la souveraineté réelle.

À cela s’ajoute une autre dérive : la diabolisation de la discrétion dans la conduite des affaires publiques. Comme si gouverner exigeait désormais de tout montrer, de tout dire, en temps réel.

C’est une erreur. Dans les domaines sensibles (diplomatie, défense, ressources stratégiques), la confidentialité n’est pas une ruse, mais, une nécessité. Confondre transparence et exhibition, c’est ouvrir la voie à une gouvernance du spectacle, où l’image prend le pas sur l’efficacité, et où la communication masque souvent l’absence de stratégie.

Le mythe du sauveur et la fragilisation de l’État

Autre dérive préoccupante : la personnalisation extrême du pouvoir. L’idée selon laquelle un seul homme (ou un seul courant) serait capable de défendre les intérêts du Sénégal.

Cette vision est non seulement réductrice, elle est dangereuse.

Aucun pays ne se construit durablement sur la base d’un leadership solitaire. Le développement repose sur des institutions solides, une administration compétente et une élite plurielle. Réduire l’avenir d’une nation à une seule figure, aussi charismatique soit-elle, fragilise l’État et affaiblit la culture démocratique.

La méthode Diomaye : rupture, lucidité, maîtrise

C’est précisément à contre-courant de ces dérives que s’inscrit la trajectoire du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Issu du PASTEF, dont il est l’un des acteurs structurants, il semble avoir fait le choix d’une gouvernance sobre, méthodique et stratégiquement lucide.

Ici, pas de surenchère discursive. Pas de mise en scène permanente. Mais, une volonté affichée de concilier trois exigences souvent opposées :la défense ferme des intérêts nationaux, l’ancrage dans une logique de rupture et de refondation et la prise en compte réaliste des contraintes internationales.

Dans un monde structuré par des rapports de force asymétriques, cette posture privilégie l’intelligence stratégique sur l’agitation, la négociation sur l’affrontement stérile, et la préservation des acquis sur les ruptures brutales sans filet. C’est une gouvernance d’équilibre. Une ligne de crête entre souveraineté affirmée et lucidité géopolitique.

Refonder le débat, élever la politique

Au fond, le véritable enjeu dépasse les hommes et les conjonctures. Il réside dans la capacité à réhabiliter un débat public exigeant, fondé sur la rigueur, la responsabilité et la compréhension des dynamiques du monde.

Car, les simplifications populistes, la diabolisation des outils de gouvernance et la personnalisation excessive du pouvoir sont autant d’obstacles à la construction d’un État fort.

À l’inverse, une gouvernance sobre, transparente sans être naïve, et stratégiquement pensée, apparaît, aujourd’hui, comme la seule voie crédible pour défendre durablement les intérêts du Sénégal.

La rupture, oui. Mais, une rupture maîtrisée. Silencieuse parfois. Et surtout, efficace.

Par Docteur Aliou Gori Diouf