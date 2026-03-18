« Le jury d’appel de la CAF est dans un vrai foutage de gueule », dénonce Waly Diouf Bodiang

Les réactions fusent depuis que le jury d’appel de la CAF a décidé de déclarer le Sénégal forfait pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can-2025) et de déclarer le Maroc victorieux. Une décision que ne digère pas Waly Diouf Bodiang.

«Le jury d’appel de la CAF est dans un vrai foutage de gueule. Si le tribunal arbitral du sport ne nous rétablit pas le Sénégal doit boycotter toutes les compétitions de la CAF. Ça sent la corruption à sous munitions. Restons dignes», a publié le responsable de Pastef et Directeur général du Port autonome de Dakar sur sa page Facebook.

En effet, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe du Sénégal forfait lors de la finale de la Can-2025, «le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc», dit-il.