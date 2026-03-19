« Il n’y aura jamais de débat avec Oumar Youm » : Waly Diouf Bodiang charge un « ancien collaborateur d’un dictateur sanguinaire »

Dans une publication sur sa page Facebook, le directeur général du Port autonome de Dakar et membre du parti Pastef, Waly Diouf Bodiang, a affiché une position ferme concernant toute éventualité de débat avec l’ancien ministre Oumar Youm.

Selon lui, il n’est pas question pour les militants de PASTEF de participer à un débat avec celui qu’il présente comme « un ancien collaborateur de premier plan d’un dictateur sanguinaire ». Une déclaration qui vise implicitement l’ancien président Macky Sall, sous dont le régime Oumar Youm a occupé plusieurs responsabilités.

Dans son message, Waly Diouf Bodiang estime que les patriotes n’ont « pas une seconde à perdre » dans ce type de confrontation politique. Il invite plutôt Oumar Youm à « scruter sa conscience d’opposant de façade » et à s’introspecter.

Le responsable de Pastef affirme également que cette introspection pourrait l’aider à « supporter les événements inévitables qui se profilent à l’horizon », ajoutant que « son jour est parmi les jours ».

S’adressant enfin aux militants du parti, il conclut son message par un appel au calme : « Patriotes yi, wori léne si diam », invitant ainsi les sympathisants de Pastef à rester sereins.