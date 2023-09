Processus de paix en Casamance : En l’état actuel des choses, il y a de réelles raisons d’espérer

A l’exception de l’enlèvement et de l’assassinat du jeune Barthélémy Diatta de Santhiaba Manjaques, il n’ya pas de grandes épreuves à déplorer dans la marche du processus de paix en Casamance ces derniers moment. On peut donc parler d’une courbe stable en étudiant la situation sécuritaire en Casamance ; des pas historiques ont été franchis avec le dépôt des armes par la faction de Jakkay, volonté matérialisée par la restitution symbolique d’une partie de ces armes aux autorités lors dune cérémonie tenue à cet effet.

La faction de jakaay qui donne le ton dans cet engagement résolu à opter pour la fin du conflit armé est créditée de l’onction qu’elle a bien donné à une structure neutre et indépendante de procéder à la collecte et ensuite à la destruction des armes, le MALAO. Une étape qu’aucune faction du MFDC n’avait encore osé franchir depuis le début de la crise en Casamance. Certains constats effectués sur le terrain à l’image de l’engouement affichée pour le retour des populations déplacées au niveau des zones récemment sécurisées par l’armée est un indicateur de stabilité qui encourage l’état a travailler à soutenir les candidats au retour a travers l’aménagement des zones retournées et l’appui socio-économique des candidats au retour.

Toutes ces actions interviennent en aval de l’accord de Bissau qui symbolise l’engagement du chef du front sud dirigé par César Atoute Badiatte dans le processus de dépôt des armes. Pendant ce temps, Le mutisme de Salif Sadio chef du front nord consécutivement à la cible virulente dont ses positions ont fait l’objet à la suite de l’épisode de l’enlèvement de soldats Sénégalais en Gambie semble avoir calmé les enchères dans le dossier Casamancais. Mais ce côté reluisant des choses cache des inquiétudes avec l’apparition d’une jeune génération qui cherche à reprendre le combat de l’idéal indépendantiste dans sa forme originelle. C’est ce que l’on note dans le camp de César Atoute Badiatte ou la jeune garde semble se détacher de toute compromission affichée par le chef pour prôner la rupture. D’ailleurs l’enlèvement du jeune de Santhiaba Manjaques et son assassinat est attribué à ce groupe réfractaire au retour des populations dans ces localités proches de leurs positions.

L’autre enjeu souvent passé sous silence du fait de son caractère sensible est lié au déminage. En dépit des annonces en pompe de sa reprise, sur le terrain le constat révèle tout autre. Les autorités sont aussi devenues très peu bavardes sur l’état des négociations avec les différentes factions alors qu’elles nous avaient habitués au contraire à la moindre avancée.

En l’état actuel des choses, il y a de réelles raisons d’espérer quant à une évolution favorable du dossier qui peut déboucher sur des accords de paix possibles, mais tout dépendra de la gestion de la donne nouvelle et de l’approche que le successeur du président Macky Sall va imprimer au dossier Casamancais.

ANSOUMANA DASYLVA/GMS