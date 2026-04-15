Santé : Dr Ousmane Cissé relevé de ses fonctions à la tête de la Direction générale de la Santé

Le Directeur général de la Santé, Ousmane Cissé, a été démis de ses fonctions lors du Conseil des ministres du mercredi 15 avril 2026, présidé par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Nommé à ce poste le 04 juillet 2024, Dr Cissé avait officiellement pris service le 05 août 2024, en remplacement du Dr Barnabé Gning. Son passage à la tête de la Direction générale de la Santé aura ainsi duré un peu plus d’un an et huit mois.

Selon le communiqué officiel, il est remplacé par Youssouph Tine, précédemment Directeur régional de la Santé de Ziguinchor, désormais promu Directeur général de la Santé.

Membre du parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko, Dr Ousmane Cissé quitte ses fonctions sans que les raisons officielles de son limogeage ne soient explicitement précisées dans le communiqué gouvernemental.

Ce changement à la tête de la Direction générale de la Santé pourrait toutefois s’inscrire dans une volonté plus large de redynamisation du secteur, à un moment où les attentes des populations en matière d’accès à des soins de qualité restent élevées.