Visite officielle : le Premier ministre Ousmane Sonko accueilli à la Grande mosquée Sheikh Zayed d’Abu Dhabi

En visite officielle aux Émirats Arabes Unis, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a accompli la prière du vendredi à la Grande mosquée Sheikh Zayed, l’un des plus importants lieux de culte et symbole architectural des Émirats.

Le Chef du Gouvernement a été accueilli avec les honneurs par l’ambassadeur des Émirats au Sénégal, S.E. Saeed Hamdan Al Naqbi, ainsi que par le directeur général de la Grande mosquée, Yusif Alobadeli.

Cette étape spirituelle s’inscrit dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre sénégalais, qui participe à une série de rencontres destinées à renforcer la coopération bilatérale entre Dakar et Abu Dhabi.

La Grande mosquée Sheikh Zayed, connue pour son architecture majestueuse et son rôle central dans la vie religieuse des Émirats, constitue également un haut lieu d’échanges culturels et de rayonnement spirituel.