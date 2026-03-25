La ministre de la Justice en visite à la MAC de Mbour, ce jeudi

La ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yassine Fall, effectuera une visite officielle à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour ce jeudi 26 mars 2026. Accompagnée d’une délégation ministérielle, elle rencontrera le personnel judiciaire au tribunal d’instance avant d’aller visiter les détenus de la MAC.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet de la ministre visant à améliorer les conditions de détention et à réformer le système judiciaire sénégalais. Elle témoigne de l’engagement du ministère de la Justice pour une justice humaine, accessible et respectueuse de la dignité de toutes et de tous.

Cette visite fait suite à celles déjà effectuées à la MAC de Rebeuss, au Camp pénal de Liberté VI et à la maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis.