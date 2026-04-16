Keur Momar Sarr : Le cri d’indignation d’une localité oubliée par l’eau qu’elle produit

Keur Momar Sarr (Louga) – C’est un paradoxe difficile à accepter pour les populations locales. Dans une contribution largement relayée sur la presse en ligne, un citoyen sénégalais s’exprimant sous le pseudonyme Diouf Normal a poussé un véritable cri du cœur face aux pénuries d’eau récurrentes qui frappent la localité de Keur Momar Sarr, pourtant connue pour abriter l’une des principales infrastructures hydrauliques alimentant la capitale, Dakar.

Dans un texte empreint d’indignation, l’auteur dénonce une « injustice inacceptable » : celle de voir une zone stratégique, au cœur du système d’approvisionnement en eau potable du pays, subir des coupures prolongées pouvant aller jusqu’à 24 heures. Une situation que les habitants vivent quotidiennement, selon lui, dans une incompréhension totale.

« Comment comprendre que l’eau de notre terroir parcourt des kilomètres pour desservir d’autres villes, pendant que nous-mêmes en sommes privés ? », s’interroge-t-il, traduisant ainsi le sentiment d’abandon ressenti par de nombreuses familles.

Au-delà de la simple dénonciation, cette sortie met en lumière une problématique plus profonde liée à l’équité territoriale dans l’accès aux ressources essentielles. Pour Diouf Normal, il ne peut exister un Sénégal à deux vitesses, où certaines populations bénéficient d’un accès continu à l’eau potable tandis que d’autres, pourtant au cœur du dispositif, sont reléguées au second plan.

Le ton se veut également historique et symbolique. L’auteur évoque une forme de « continuité de l’injustice », comparant la situation actuelle à une marginalisation digne d’une autre époque, où certaines zones semblaient sacrifiées au profit d’autres plus privilégiées.

Face à cette situation, il lance un appel pressant aux autorités administratives ainsi qu’aux structures en charge de la distribution de l’eau, notamment la Société Nationale des Eaux du Sénégal et la Sénégalaise des Eaux, afin qu’une solution durable soit trouvée dans les plus brefs délais.

La demande est claire : rétablir une distribution « juste, équitable et continue » de l’eau potable à Keur Momar Sarr. Pour les populations locales, il ne s’agit pas d’un privilège, mais d’un droit fondamental lié à la dignité humaine.

Cette contribution, au-delà de son caractère individuel, résonne comme la voix collective d’une localité qui refuse désormais de rester silencieuse face à une situation jugée injuste et incompréhensible.