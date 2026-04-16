Suite, et pas fin, de l’affaire Aziz Dabala et de Boubacar Gano dit Wally. Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, la bande des présumés assassins de l’artiste Abdoul Aziz Ba se trouve actuellement dans les locaux de la Division des investigations criminelles.

Extrait tôt ce matin, le groupe, acheminé à la rue Carde, fera face aux enquêteurs de la Brigade des affaires criminelles. Cette unité de la police judiciaire travaille principalement sur des cas d’homicide. Tout porte à croire qu’elle agit aujourd’hui dans le cadre d’une délégation judiciaire ordonnée par le juge d’instruction du 2ᵉ cabinet de Pikine-Guédiawaye, chargé de ce dossier aux mille ramifications.

La danseuse Ndèye Marième Lèye, plus connue sous le nom de Nabou Lèye, avait été arrêtée, placée en détention, puis remise en liberté sans aucune formalité, avant d’être à nouveau arrêtée après les tonitruantes déclarations prêtées à Modou Lo, le présumé auteur principal du double assassinat perpétré le 20 Aout 2024, à Pikine, sur Abdoul Aziz Ba et Boubacar Gano. Elle a toujours clamé son innocence.

Dans sa nouvelle version, Modou Lo, qui avait revendiqué la paternité du double meurtre, affirme que la danseuse aurait agi de concert avec le chanteur Tarba Mbaye pour commanditer les meurtres. Le mobile évoqué serait l’existence de vidéos compromettantes détenues par l’une des victimes, Aziz Dabala.

Selon son entourage, « elle ne peut jamais porter tort à Aziz Dabala, son ami de toujours et son mentor dans le milieu culturel ». Toutefois, du côté des familles des victimes, « Nabou Lèye est au cœur de l’affaire ».

Si, à l’étape actuelle de l’enquête judiciaire — dont Kéwoulo a eu connaissance —, il n’existe pas de preuves matérielles formelles incriminant la danseuse, ce sont les actes qu’elle aurait posés qui ne militent pas en sa faveur. Première arrivée au domicile des victimes, Nabou Lèye aurait demandé à un menuisier de forcer la serrure afin de vérifier si Aziz Dabala et Boubacar Gano, dit Wally, ne se trouvaient pas dans l’appartement. Elle se serait également montrée désinvolte lorsqu’on lui a fait part des découvertes macabres faites dans cet appartement devenu une double scène de crime.

Avec ce énième face-à-face, c’est le sort judiciaire de Nabou Lèye qui se joue actuellement à la rue Carde. Si les confrontations organisées par les enquêteurs la mettent hors de cause, ses avocats pourront à nouveau demander l’annulation de l’ordonnance qui l’a renvoyée en prison et obtenir ainsi sa remise en liberté.