Dakar : le ministre de l’intérieur, Me Bamba Cissé félicite les commerçants de Petersen pour leur civisme

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Me Bamba Cissé, a adressé ses félicitations aux commerçants de Petersen pour leur exemplarité dans la gestion de l’espace public durant le mois de Ramadan.

Dans un message rendu public, le ministre a salué « une initiative exemplaire » et rappelé que la décision de laisser les commerçants occuper temporairement une partie de l’espace public visait à concilier activité économique, ordre public et civisme.

« Ce que nous voyons ici est le fruit d’un engagement collectif : celui des autorités administratives, mais aussi et surtout celui des commerçants », a souligné Me Bamba Cissé. Il a insisté sur l’importance de la contribution des commerçants à la libération et au nettoyage de cet espace à l’expiration du délai qui leur avait été accordé, estimant que cela envoie « un message fort à la nation : celui de la responsabilité et du respect du bien commun ».

Le ministre a encouragé la poursuite de cette dynamique de civisme et de patriotisme, affirmant qu’elle constituait un modèle à renforcer et à promouvoir à l’échelle nationale. « C’est cette dynamique que nous voulons encourager et renforcer. C’est ce que nous voulons impulser », a-t-il conclu.