Sénégal : Vent de changement au ministère de la Santé, le Dr Youssouph Tine nommé DGS

Le Conseil des ministres de ce mercredi 15 avril 2026 a acté un mouvement stratégique de grande envergure. Le Dr Youssouph Tine, figure montante de la santé publique au Sénégal, prend officiellement les commandes de la Direction Générale de la Santé (DGS).

La consécration d’un homme de terrain

Le Président de la République a porté son choix sur un profil technique chevronné. Jusqu’ici Directeur Régional de la Santé (DRS) de Ziguinchor, le Dr Youssouph Tine quitte le Sud avec un bilan solide. Médecin épidémiologiste, titulaire d’un Master en Santé Publique, il incarne cette nouvelle génération de cadres alliant expertise clinique et rigueur managériale.

En le propulsant à la tête de cette direction “nerveuse” du système sanitaire, l’État mise sur son expérience du terrain pour insuffler une nouvelle dynamique aux politiques publiques de santé.

Une passation de relais sous haute pression

Le Dr Tine succède à Monsieur Ousmane Cissé, qui quitte ses fonctions dans un climat de réformes intenses. Ce changement de leadership intervient alors que le gouvernement a fait de la souveraineté sanitaire et du renforcement des plateaux techniques régionaux son cheval de bataille.

Les dossiers brûlants sur la table

À peine installé, le nouveau DGS devra s’attaquer à trois priorités majeures :

Gouvernance hospitalière : Optimiser la gestion des ressources et la qualité de l’accueil. Accès universel : Réduire les disparités géographiques dans l’accès aux soins spécialisés. Prévention : Renforcer la veille épidémiologique sur l’ensemble du territoire.

Ce mouvement à la DGS est un signal fort envoyé aux acteurs du secteur : l’heure est à l’accélération des réformes pour une santé de proximité, plus efficace et plus humaine.