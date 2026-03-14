Crise politique : Ibrahima Nour Eddine Diagne plaide pour une clarification entre le Président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko

Il faut toujours un arbitre. Qu’il s’agisse de l’arbitre sur le terrain, du juge dans un tribunal, du médiateur dans une crise ou simplement d’une conscience face à un dilemme.

Un arbitre ne doit pas attendre d’être convoqué. Il doit s’inviter à chaque fois que son rôle est attendu. S’il n’est mandaté par personne, son rôle devient encore plus crucial.

Le Sénégal vie une crise de gouvernance qui est la conséquence du chaos politique et démocratique qui a précédé l’élection présidentielle 2024, nous obligeant à voter pour un tandem alors que notre constitution ne prévoit pas ce cas de figure.

Nous traversons donc une crise de légitimité où plusieurs parties détiennent les composantes d’un ensemble qui doit rester cohérent pour la réalisation de l’aspiration du peuple.

Nous savons tous que le pouvoir détériore la mémoire et parasite le discernement. C’est humain et le reprocher aux autres c’est s’attribuer à soi-même une sagesse infondée.

A chaque fois que des personnes ont besoin d’arguments pour justifier leur légitimité, elles confirment en même temps que celle-ci est très fragile.

A tous ceux qui pensent que la clarification est opportune je répond oui mais à condition qu’il en résulte un code de conduite qui permet l’accélération des solutions urgentes attendues, portant notamment sur la dette, la sécurité, le chômage, la pauvreté, la souveraineté, le développement, etc.

A cet égard, je voudrais dire très respectueusement au Président de la république, qui n’ignore pas l’affection que je lui porte pour son sens des responsabilités et au Premier ministre, qui n’ignore pas mon estime indéfectible pour son courage et son patriotisme, qu’ils nous ont promis, ce que nous ne pouvons pas nous résoudre à voir partir en ruine.

S’il peut m’être permis de proposer une solution, je ferais la suivante:

Étape 1: le PR, convoque son PM le lundi à 9heures pour le démettre, cela consacrera la fin de leur compagnonnage politique.

Etape 2: . Le PR reconduit le PM à 10h et le charge, en tant que leader de la majorité parlementaire, de former un gouvernement. Cela remettra en place la légitimité politique consacrée par les précédentes élections.

Il faudra alors juste une révision constitutionnelle par voie parlementaire pour bien encadrer la cohabitation afin qu’elle ne soit pas une machine de statuquo.

Vous devez tous les deux aux sénégalais cette sagesse. 2029 est un horizon suffisamment lointain pour que sa prise en compte ne perturbe pas les transformations attendues pour un Sénégal juste, prospère et souverain.

J’ai foi en vos capacités respectives à transcender vos divergences certes justifiées, mais inutilement amplifiées par vos entourages qui vous aiment sans doute à l’excès.

Aussi, on cherchera toujours à vous diviser. Mais sachez que des millions de sénégalais attendent plus l’enchaînement de vos succès que le dénouement de votre bras de fer.

Dieu bénisse le Sénégal.

Ibrahima Nour Eddine DIAGNE

1er Human first digital second