Le lutteur de Grand-Yoff, Oumar Ndao alias “Thialky”, âgé de 28 ans, a comparu, ce vendredi 12 septembre 2025, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, pour offre et cession de chanvre indien. Il était jugé aux côtés de Cheikh Amadou Ly Guèye (21 ans). Les deux jeunes, placés sous mandat de dépôt le 9 septembre, étaient poursuivis après la saisie de neuf cornets de chanvre indien.

Ce sont des éléments du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff, informés d’un trafic de drogue dans le quartier, qui ont procédé à leur arrestation, lors d’une patrouille.

À la barre, les prévenus ont nié toute implication. Thialky a soutenu qu’il était assis devant son domicile, lorsqu’il a été interpellé, malgré la présentation de sa pièce d’identité. “À ma grande surprise, les policiers m’ont présenté du chanvre indien qu’ils disent avoir trouvé dans un lieu fréquenté par des jeunes. Je suis lutteur et porteur de voix. Je ne suis ni fumeur ni vendeur de ‘yamba'”, a-t-il déclaré.

Le procureur lui a rappelé son passé pénal : une condamnation à 15 jours ferme en 2017 pour usage de chanvre indien. Le lutteur a rétorqué avoir depuis tourné le dos à la drogue pour se consacrer à sa carrière dans l’arène.

Son co-prévenu, Cheikh Guèye, a, lui aussi, nié les faits : « Je ne fume même pas de la cigarette. Les policiers m’ont arrêté devant une boutique. Je n’ai pas fui comme les autres jeunes, parce que je détenais ma pièce d’identité. »

Le représentant du ministère public a requis l’application stricte de la loi pénale, tandis que la défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi.

Finalement, le tribunal a relaxé les deux prévenus au bénéfice du doute.