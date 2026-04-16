Affaire PCD – La convocation de Fou, époux de Mame Ndiaye Savon, évoquée

Les nuages s’amoncellent au-dessus de Fou, récemment uni à la célèbre commerçante Mame Ndiaye Savon. Selon des informations relayées par le journaliste Pape Ndiaye, une convocation imminente le viserait dans le cadre de l’enquête en cours.

D’après la même source, son nom aurait été cité par Zale Mbaye lors de son audition, après son arrestation liée à cette affaire sensible.

Pour rappel, cette enquête autour d’un présumé réseau d’homosexualitéau Sénégal a déjà conduit à l’interpellation de plusieurs figures publiques, dont Zale Mbaye. Les révélations issues des auditions continuent ainsi d’élargir le cercle des personnes concernées, plaçant désormais Fou dans le viseur des enquêteurs.