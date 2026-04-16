Mondial 2026 – Un attaquant de Pape Thiaw se tire une balle dans le pied et…

Le sélectionneur Pape Thiaw suit de près la situation de plusieurs cadres de l’équipe nationale à l’approche des éliminatoires et de la préparation de la Coupe du monde 2026. Parmi eux, l’attaquant Boulaye Dia traverse une période compliquée qui fragilise sa position dans la sélection.

À la Lazio, Boulaye Dia affiche un rendement offensif limité. Après 23 matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, il totalise seulement 2 buts et 1 passe décisive. Cette production faible pèse dans l’évaluation de son rôle au sein du groupe dirigé par Pape Thiaw.

Le sélectionneur Pape Thiaw observe une concurrence de plus en plus forte dans le secteur offensif. Dans ce contexte, les performances en club deviennent un critère déterminant pour la sélection des joueurs appelés à disputer les grandes compétitions internationales. Boulaye Dia a pourtant connu quelques moments positifs sur la saison. Il marque en Coupe d’Italie face à l’Inter Milan lors d’un match conclu sur un score de 2-2.

Il trouve également le chemin des filets en Serie A contre Hellas Vérone lors d’une victoire 4-0. Il délivre aussi une passe décisive face à Bologne le 22 mars. Malgré ces séquences, son apport global reste limité. Il affiche une participation directe aux buts évaluée à 7 % sur l’ensemble de ses matches disputés avec la Lazio. Ce chiffre traduit une influence offensive réduite pour un attaquant de pointe.

Le temps de jeu de Boulaye Dia confirme également une situation irrégulière. Sur 21 rencontres de championnat, il débute 12 fois titulaire et entre en jeu à 9 reprises. Il reste sur le banc sans participer à 5 matches. Il cumule environ 1 091 minutes de jeu au total, toutes compétitions confondues. La saison est également marquée par des passages à l’infirmerie et des interruptions de rythme.

Cette irrégularité limite sa capacité à enchaîner les performances et à s’imposer durablement dans le onze de départ. En équipe nationale, Boulaye Dia compte 38 sélections pour 6 buts. Lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, il ne dispute qu’une seule rencontre, pour 38 minutes de jeu face au Soudan en huitième de finale. Dans la perspective de la Coupe du monde 2026, Pape Thiaw devra réduire son groupe et effectuer des choix stricts. Le passage de 28 joueurs convoqués à des listes plus restreintes accentue la concurrence entre les attaquants.