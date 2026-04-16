Rebeuss : Les coulisses de la rencontre entre Alassane “Bou Sonko” et Pape Cheikh Diallo

À peine sorti de cellule, l’activiste Alassane Fall, dit « Bou Sonko », a brisé le silence sur les conditions de détention de l’animateur vedette Pape Cheikh Diallo, incarcéré depuis février dernier à la Maison d’arrêt de Rebeuss.

Une rencontre sous haute tension

Libéré le 15 avril 2026 après avoir purgé une courte peine pour outrage au magistrat, Alassane Fall a tenu à partager un témoignage marquant. Selon ses déclarations, une rencontre fortuite a eu lieu à la veille de son élargissement au sein de la célèbre prison dakaroise. L’activiste affirme avoir croisé le présentateur de la TFM et avoir cherché à lui apporter un soutien moral.

« J’ai tenu à le rassurer en lui disant que les Sénégalais ne l’oublient pas », a confié l’ancien détenu, évoquant un Pape Cheikh Diallo “touché par cette marque de solidarité”.

Isolement et prières : le quotidien de la chambre 42

Incarcéré à la chambre 42, Pape Cheikh Diallo vit un quotidien radicalement opposé aux plateaux de télévision. Les informations en provenance de la prison dépeignent un homme vivant dans un isolement quasi total, fuyant les regards de ses codétenus.

L’animateur, au cœur d’une instruction judiciaire complexe liée à un réseau présumé d’actes contre nature et de propagation volontaire du VIH, aurait transmis par l’intermédiaire d’Alassane Fall un message de piété, invitant les populations à « prier pour lui » dans cette épreuve.

État des lieux de l’enquête

L’affaire, qui a déjà mené à plus de 50 interpellations au sein du milieu médiatique et culturel sénégalais, continue de secouer l’opinion. Si des rumeurs de libération prochaine pour raisons de santé ont circulé en février, l’animateur demeure pour l’heure sous les verrous, en attendant la suite d’une procédure qui s’annonce longue et éprouvante.